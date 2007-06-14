Депутаты БЮТ и Кличко хлопнули дверью Киевсовета

Депутаты фракций БЮТ и Виталия Кличко отказались принимать участие в сегодняшнем заседании Киевсовета и оставили зал заседаний.

Как передает корреспондент УНИАН, этот поступок они объясняют тем, что не считают сегодняшнее заседание сессии легитимным, поскольку в нем принимают участие 15 депутатов, которые на съезде БЮТ 2 июня были досрочно лишены депутатских полномочий.

Оставив зал заседаний, они сделали официальное заявление по этому поводу.

Во время пресс-конференции депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО сказал журналистам, что их фракция приняла решение не голосовать на заседании сессии и поддержать БЮТ в связи с тем, что депутатам их фракций не дали возможности ознакомиться и изучить судебные документы по иску депутата Александра ДАНИЛОВА. В частности, с постановлением Днепровского районного суда от 13 июня и с документом исполнительного производства, которое было озвучено сегодня на сессии Киевсовета (о приостановке решения съезда БЮТ об отзыве 15 депутатов Киевсовета от БЮТ – УНИАН).

По словам В.КЛИЧКО, на сегодняшний день еще не было съезда его политической силы относительно исключения из списков депутатов, прошедших в Киевсовет, но не вошедших во фракцию В.КЛИЧКО. В то же время если бы такой съезд состоялся, то их присутствие на сегодняшнем заседании также считалось бы нелегитимным.

Представитель БЮТ Юрий ДМИТРУК, который делает юридическое сопровождение судебных документов фракции, отметил, что депутаты его фракции соглашаются с тем, что данное постановление суда, «по-видимому, существует», однако из-за того, что им не предоставляют возможности ознакомиться с документом, ставят под сомнение его действенность.

«Я говорю «по-видимому», потому, что, к сожалению, заместитель городского председателя Олесь ДОВГИЙ не предоставил нам его для ознакомления во фракции, чтобы мы могли рассмотреть настоящие документы, посмотреть о чем они и на самом ли деле оно (постановление) имеет то значение, о котором мы сегодня говорим», - сказал Ю.ДМИТРУК.

По его убеждению, юристы со стороны БЮТ получат сегодня судебные документы, но, по убеждению Ю.ДМИТРУКА, они принимались с нарушениями, поскольку БЮТ не был поставлен в известность и приглашен на судебное заседание. «Мы считаем, что такие постановления, которые выносятся некоторыми судьями, рано или поздно будут отменены. Оно есть, но насколько оно действует, мы не готовы сказать», - подчеркнул Ю.ДМИТРУК.

Он также обратил внимание, что имеет копии исков в судебные инстанции в других районах Киева, но там, по его словам, они не были приняты. Отреагировал только Днепровский районный суд.

Лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА на пресс-конференции отметила, что сегодня депутаты, лишенные мандатов, принимают участие в заседании Киевсовета и голосуют за распределение очередных 200 гектаров столичной земли, из которых половина – это зеленые зоны, а вторая часть земли в подавляющем большинстве свободные зоны.

«Киевляне должны сделать политическую оценку всем депутатам Киевсовета и сделать вывод, нужен ли такой Киевсовет», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

На вопрос журналистов, почему депутаты от фракции «Наша Украина», которая также входит в межфракционное объединение «Демократический Киев», не оставили зала заседаний, представители БЮТ и В.КЛИЧКА отметили, что решение о прекращении участия в заседании принимались отдельно каждой фракцией без совместной договоренности.