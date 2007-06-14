Регионалы потирают руки: Тимошенко - беззащитная

Первый заместитель лидера фракции Партии регионов в Верховной Раде V созыва Василий КИСЕЛЁВ не исключает, что в ближайшее время будет поднят вопрос о привлечении к ответственности лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО за нарушение законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам. «Я думаю, что не исключено, что мы поставим вопрос о ее ответственности за те нарушения закона, которые были в свое время», - сказал В.КИСЕЛЁВ.

Он напомнил, что полномочия Ю.ТИМОШЕНКО как народного депутата досрочно прекращены, и поэтому она утратила свою неприкосновенность.

В то же время В.КИСЕЛЁВ не уточнил, за что именно Ю.ТИМОШЕНКО можно привлечь к ответственности. «Когда мы подготовим обращение к Генеральной прокуратуре, то мы сделаем официальное сообщение с трибуны Верховной Рады», - сказал В.КИСЕЛЁВ.

При этом он отметил, что на данный момент есть материалы, по которым Генпрокуратура должна дать ответ, может ли Ю.ТИМОШЕНКО привлекаться к ответственности. «Если нет оснований, значит, нет. Но есть моменты, которые вынуждают нас сделать такое обращение», - сказал он.