Коммунистам неймётся: Ткаченко хочет начать импичмент Ющенко

Верховная Рада имеет все законные основания начать импичмент Президента Украины за измену украинскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента народный депутат V созыва от КПУ Александр ТКАЧЕНКО.

По его словам, ВР должна обратиться к украинскому народу по поводу политической и экономической ситуации, сложившейся в результате «деструктивных действий Президента Украины».

По мнению А.ТКАЧЕНКО, прекращение работы парламента, «как этого хочет Президент, означает потерю государственности, игнорирование международного сообщества, которое признало (парламентские) выборы 2006 года самыми демократическими за весь период независимости Украины».