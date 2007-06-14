Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ зачитал еще 12 заявлений народных депутатов о выходе из фракций «Наша Украина» и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, были оглашены заявления 10 депутатов от БЮТ – Николая БАГРАЕВА, Андрея ВЕРЕВСКОГО, Анжелики ЛАБУНСКОЙ, Владимира МАКИЕНКО, Ульяны МОСТИПАН, Григория НЕМЫРИ, Сергея ПАШИНСКОГО, Виктора ТАРАНА (ТЕРЕНА), Виталия ЧЕПИНОГИ, Виталия ЧУДНОВСКОГО.

Также А.МОРОЗ начал зачитывать заявление народного депутата Виталия КУРИЛА (БЮТ), но отметил, что здесь необходимо выяснить профильному комитету ВР ситуацию, поскольку В.КУРИЛО избран ректором университета (не уточнил какого – УНИАН), поэтому полномочия могут прекращаться на основании несовмещения других видов деятельности с депутатскими полномочиями.

По словам А.МОРОЗА, выход из фракции в этих заявлениях мотивируется необходимостью предоставления Президенту Украины дополнительных оснований для объявления досрочных парламентских выборов.

А.МОРОЗ также зачитал заявления о выходе из фракции «Наша Украина» депутатов Александра БОНДАРЯ и Петра ЮЩЕНКО. По его словам, в этих заявлениях речь идет о том, что эти депутаты считают невозможным работать в «дискредитированном составе парламента пятого созыва».