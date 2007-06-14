Герман решила, что Ющенко присвоил себе её заслуги

Народный депутат 5-го созыва Анна ГЕРМАН ожидает от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО списка, кого в государстве, в коалиции называть демократом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на заседании парламента. По словам А.ГЕРМАН, «мы ждем от вас списка, кого мы еще в нашей стране, в нашей коалиции можем назвать демократом».

Говоря о вчерашней пресс-конференции В.ЮЩЕНКО, А.ГЕРМАН отметила: «Господин Президент, вы вчера так ласково, так с царского плеча сказали народу, что, оказывается, в Партии регионов не все бандиты, не все преступники, оказывается, что Ринат Леонидович АХМЕТОВ сделал так много для того, чтобы в Украине был мир и спокойствие, стабильность и чтобы не было политического кризиса». «Виктор Андреевич, можно мы будем Рината Леонидовича называть демократом? Вы нам разрешаете это?» - спросила она.

А.ГЕРМАН “как демократ демократу” посоветовала Президенту Украины «не присваивать себе чужих заслуг, поскольку народ может к вашему имиджу прибавить пословицу о коне, которого куют, а кто-то там ногу подставляет. Но я не буду называть, кто, поскольку Президенту это не подходит».

Она, в частности, отметила, что в принятии законов относительно вступления в ВТО главная заслуга не Президента, который их подписал, а то, сколько для этого сделано правительством, парламентом, «как мы здесь дневали и ночевали, когда ваши демократы отдыхали где-то там, а мы принимали законы о ВТО». «Это очень героически, что вы их подписали, но все же не приписывайте себе чужих заслуг», - отметила депутат.

А.ГЕРМАН также посоветовала В.ЮЩЕНКО «не монополизировать слово «демократия», потому что древние греки перевернутся в гробах».

Также, по ее словам, В.ЮЩЕНКО не имеет права «угрожать ЦУШКО», поскольку «вы Президент Украины, вы не судья и не прокурор, вы не тройка сталинская, а Президент демократического государства».

А.ГЕРМАН отметила, что суд, следственные органы, прокуратура должны выяснить, что произошло в Генеральной прокуратуре.