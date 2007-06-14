Янукович хочет скорее помахать ручками

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает оппозицию ускорить процесс сложения депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Полтаве.

«Пока 151 депутат не сложит полномочия, ВР будет работать – это не лавочка, которую можно закрыть или открыть. Это конституционная ветвь власти, и она будет работать, как это предусмотрено Конституцией», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, после сложения полномочий 151 депутатом «Верховная Рада прекратит пленарные заседания, и будет работать в режиме комитетов и в округах».

«Сегодня все зависит от депутатов оппозиции, которые выступили с инициативой проведения досрочных выборов, они инициировали сложение полномочий – пожалуйста, сделайте это и оставьте страну в покое. Идите скорее из парламента, и мы вам ручками помашем», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ. Эти народные депутаты обратились с личными письменными заявлениями о выходе из фракции в Аппарат Верховной Рады Украины, чтобы удовлетворить требование коалиции о подтверждении решения депутатов БЮТ сложить депутатские мандаты.

12 июня во время пленарного заседания парламента А.МОРОЗ зачитал только 50 заявлений депутатов от БЮТ о выходе из фракции.