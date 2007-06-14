Янукович считает, что Ющенко снова подставили

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает незаконным назначение представителя Президента в Конституционном суде Марины СТАВНИЙЧУК представителем Президента в Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Полтаве.

«Президенту нужно исправить свою очередную ошибку, его опять подставили назначением представителя Президента в ЦИК. Это давление на работу ЦИК, и если Президент позволяет себе нарушать закон – это недопустимо, это пример, который он подает всему государству».

Премьер-министр подчеркнул, что национальное законодательство Украины не предусматривает должности представителя Президента в ЦИК. «И нужно отменять этот указ», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, продолжение давления на ЦИК приведет к уничтожению этого конституционного учреждения.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «О Представителе Президента Украины в Центральной избирательной комиссии».

Этим указом Представителем Президента Украины в Центральной избирательной комиссии назначена Марина СТАВНИЙЧУК – заместитель Главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

6 июня В.ЮЩЕНКО назначил М.СТАВНИЙЧУК заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины.

Справка УНИАН. М.СТАВНИЙЧУК была членом Центральной избирательной комиссии с декабря 1999 г. и заместителем председателя ЦИК с декабря 2004 г. 1 июня текущего года ВР назначила новый состав ЦИК, и М.СТАВНИЙЧУК не вошла в этот состав.