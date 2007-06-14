Оппозиция и Плющ ”заблокировали” Мороза
Подробности от Анны Герман
В Верховной Раде Украины до сих пор не началось пленарное заседание. Это связано с тем, что сейчас в кабинете председателя ВР Александра МОРОЗА находятся лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, они намерены выяснить, почему до сих пор не объявляют заявлений остальных народных депутатов о выходе из фракций и почему не выдают трудовые книжки.
Как сообщила в интервью журналистам член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН, представители оппозиционных сил на вопрос депутатов от коалиции отказались прямо говорить о цели их визита. По словам А.ГЕРМАН, «они пошутили, что пришли за путевками».
А.ГЕРМАН также сообщила, что в кабинете А.МОРОЗА находится и секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, а несколько депутатов от «Нашей Украины» находятся в приемной председателя ВР. По ее словам, есть информация, что они будут «блокировать кабинет А.МОРОЗА». При этом, отметила А.ГЕРМАН, сейчас никакого блокирования не происходит.