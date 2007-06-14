Сегодня Ющенко и Янукович отдохнут друг от друга

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня посетит с рабочей поездкой Полтаву.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

Программа поездки предусматривает, что В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с состоянием озимых сортов зерновых и других сельскохозяйственных культур на полях агрофирмы «1 Травня», а также посетит областное коммунальное предприятие «Полтававодоканал» и проведет совещание с административно-хозяйственным активом области.

Кроме того, планируется, что премьер-министр примет участие в прямом эфире областной государственной телерадиокомпании «Лтава».

Сегодня же В.ЯНУКОВИЧ вернется в Киев.