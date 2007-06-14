Табачник предлагает сжечь чучело Ющенко

Тех, кто нарушает Конституцию, следовало бы сжигать на костре. Но поскольку это нереально, можно сжигать хотя бы изображение нарушителей.

Такую позицию в сердцах высказал Вице-премьер-министр Дмитрий Табачник в ходе заседания Организационного комитета по подготовке празднования 11-й годовщины Конституции .

Табачник, реагируя на предложение народного депутата Сергея Головатого основать какую-либо национальную традицию празднования Дня Конституции, с горькой иронией отметил, что можно было бы позаимствовать испанский обычай времен инквизиции и сжигать на костре тех, кто нарушает Конституцию, сообщает Украинская правдасо ссылкой на Лигу.

Вице-премьер тут же добавил, что, поскольку с отменой инквизиции вместо самих осужденных стали сжигать их чучела, то можно было бы унаследовать эту более гуманную форму старой традиции.

Отвечая на вопрос о том, чье чучело, по его мнению, следовало бы сжечь на День Конституции, Табачник сказал: "Того, кто топчется уже несколько месяцев по Конституции. Персонально".

Отвечая на следующий вопрос, может ли он назвать фамилию этого человека, Табачник сказал: "Ну, безусловно".

Фамилии он при этом не назвал, однако недвусмысленно намекнул на президента Виктора Ющенко.

"Самое страшное, когда гарант Конституции превращается в разрушителя Конституции… Я думаю, что ничего более трагического не было в новейшей украинской истории. Другое дело, что очень часто есть влияние на какого-либо человека и на магистрат, как на институт власти, но какой-либо человек, у которого есть хотя бы азы грамотности, может взять самостоятельно Конституцию. Это небольшой документ, прочитать ее и потом понять, кто разрушает Конституцию, кто нарушает ее. Там все четко написано", - сказал вице-премьер-министр.