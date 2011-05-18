Джарты наехал на Азарова

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ не исключает, что поднимет на заседании Совета регионов, которое запланировано на начало июня на полуострове, вопрос целесообразности закупки гречки в Китае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совмина АРК 17 мая.

«Покупку гречки в Китае доверили непонятной коммерческой структуре за непонятные средства по непонятной цене непонятного качества... Понимая, что наша ментальность такова, что не хотят ее кушать, фасуют ее в украинскую фасовку. Люди узнают об этом только тогда, когда сварят - от нее только мамалыга остается», - возмутился крымский премьер.

«В кавычках хороший бизнес купил (крупу) по определенной цене, которую будет теперь выставлять, и с населения вытягивают те же самые деньги, как по цене нашей, украинской гречки. Нужно сегодня к АЗАРОВУ обратиться и сказать: Николай Янович, где дешевая гречка, которую вы обещали? И почему не государство закупает, а коммерческая структура? Давайте этот вопрос поднимем на Совете регионов. И пусть премьер-министр ответит на этот вопрос», - сказал В.ДЖАРТЫ.

Как сообщалось, в Украину импортировано 800 тонн китайской гречки. Крупу завезла компания «Хлеб Инвестбуд».