Джарты наехал на Азарова
"Николай Янович, где дешевая гречка?"
Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ не исключает, что поднимет на заседании Совета регионов, которое запланировано на начало июня на полуострове, вопрос целесообразности закупки гречки в Китае.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Совмина АРК 17 мая.
«Покупку гречки в Китае доверили непонятной коммерческой структуре за непонятные средства по непонятной цене непонятного качества... Понимая, что наша ментальность такова, что не хотят ее кушать, фасуют ее в украинскую фасовку. Люди узнают об этом только тогда, когда сварят - от нее только мамалыга остается», - возмутился крымский премьер.
«В кавычках хороший бизнес купил (крупу) по определенной цене, которую будет теперь выставлять, и с населения вытягивают те же самые деньги, как по цене нашей, украинской гречки. Нужно сегодня к АЗАРОВУ обратиться и сказать: Николай Янович, где дешевая гречка, которую вы обещали? И почему не государство закупает, а коммерческая структура? Давайте этот вопрос поднимем на Совете регионов. И пусть премьер-министр ответит на этот вопрос», - сказал В.ДЖАРТЫ.
Как сообщалось, в Украину импортировано 800 тонн китайской гречки. Крупу завезла компания «Хлеб Инвестбуд».