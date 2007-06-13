СБУ готовится обеспечить учения ”Си Бриз”

Служба безопасности Украины готовится к тактическим учениям Военно-Морских сил «Си Бриз-2007» с тем, чтобы не допустить внешнего вмешательства и спекуляций на антинатовских лозунгах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на международном форуме «Евроатлантическое будущее Украины».

«Мы готовимся к этим учениям, все возможности, которые есть и предусмотрены законом, европейским цивилизованным образом мы задействуем», - сказал он.

По его словам, СБУ не готовит каких-то «крупных отдельных планов» в связи с этим, но сотрудничает с местными администрациями и местными неправительственными организациями с тем, чтобы донести действительное содержание таких учений и по возможности не допустить внешнего вмешательства, «разогрева, спекуляций на так называемых антинатовских лозунгах».

Как сообщал УНИАН, в июле на территории Одесской и Николаевской областей запланированы международные тактические учения «Си Бриз-2007» с участием 1,2 тыс. военнослужащих из 13 стран.

В прошлом году учения «Си Бриз-2006» были сорваны представителями ряда политических сил (КПУ, Блок Витренко, Партия регионов и др.)

В частности, 27 мая 2006 года в порт Феодосии (Крым) прибыло судно "Эдвантидж", на борту которого находились строительные материалы и спецтехника для усовершенствования тренировочной базы Старокрымского полигона ВМС Украины. На полигоне планировалось построить ангары для проживания участников международных военных учений "Си Бриз-2006".

По прибытии груза противники НАТО организовали протестные акции, считая, что американцы прибыли в Крым для строительства базы НАТО.

11-12 июня 2006 года американские военнослужащие покинули территорию Украины. Российское судно с американскими контейнерами на борту покинуло Крым 22 июня 2006 года.