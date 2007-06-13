Назначен прокурор Запорожья

Прокурором Запорожья назначен Александр ЧЕРЕПАХА, до последнего времени исполнявший обязанности городского прокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приказ Генерального прокурора Украины о назначении А.ЧЕРЕПАХИ прокурором Запорожья сроком на 5 лет опубликовала пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Экс-прокурор Запорожья Олег СКИДАНОВ назначен заместителем прокурора Запорожской области.

Справка УНИАН. Александр ЧЕРЕПАХА – 1973 г.р., уроженец Запорожской области (г.Орехов). В органах прокуратуры Запорожской области работает с 1997 г.

До назначения на должность и.о. прокурора Запорожья возглавлял отдел прокуратуры Запорожской области по защите прав и свобод граждан и интересов государства в суде.