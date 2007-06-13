Анна Герман считает, что Ющенко сегодня переплюнул Кучму

Комментируя высказывание Виктора Ющенко на сегодняшней пресс-конференции, народный депутат Анна Герман отметила, что Президент Украины так и не понял сущности принципа свободы слова. Об этом сообщает персональный информационный сервер Виктора Януковича.

"Призываю журналистов всячески поддерживать этот тезис и дать огласку, поддержку тем силам, которые имеют смелость уже сегодня брать на себя эти обязательства", – это заявление Президента Украины, сделанное на пресс-конференции 13 июня, звучало совсем по-советски, хотя само мероприятие и было "американским" по форме.

Виктор Ющенко, почти как Джордж Буш, собрал журналистов в прекрасном парке. И все по форме было "pro-Western", но по содержанию – полностью "по-советски". Потому что Президент, как в старые добрые советские времена, поучал "сторожевых псов власти": "всячески поддерживать этот (его) тезис и дать огласку, поддержку тем силам..." Заметьте: Президент напрямую дает распоряжение, какие именно силы должна поддерживать пресса. Это сильнее, чем кучмовские темники. Тем более, завернутое в такую яркую "pro-Western" обертку.

Мне кажется, даже Президент Украины не понял сущности принципа свободы слова.

Что же, мы все "родом с Октября", - подытожила Герман.