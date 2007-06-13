В Центризбиркоме уже прикидывают, кого бы уволить

Член ЦИК Александр Чупахин предложил членам комиссии от коалиции обратиться к Президенту с просьбой инициировать изменения состава ЦИК, поскольку нынешний состав комиссии является недееспособным. Он объяснил это тем, что председатель ЦИК игнорирует предложения членов комиссии относительно созыва заседания комиссии относительно вопроса коллегиального принятия решения относительно закрепления за членами ЦИК регионов Украины. Об этом А.Чупахин сообщил журналистам.

В свою очередь, члены ЦИК от коалиции сообщили о том, что они рассмотрят это предложение. В частности, член ЦИК Михаил Охендовский заявил, что приветствует сегодняшнее предложение премьер-министра о необходимости заслушать членов ЦИК на встрече с руководством правительства, Президентом и лидерами парламентских фракций.

РБК-Украина