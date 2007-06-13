”Вірші Морозить від душі...” - Наша Украина ответила спикеру

Пресс-служба "Нашей Украины" отправила стихотворный ответ на рифмованные строки спикера Александра Мороза, озвученные в адрес президента.

"Пресс-службу "Нашей Украины" растрогал поэтический талант экс-спикера Александра Мороза. Его лирика вдохновила написать что-то подобное. Как оказалось, составлять стихотворения в его стиле не так уж и сложно", - говорится в сообщении.

За этим идут следующие строки:

Вірші Морозить від душі,

Та рятувати рейтинг пізно.

Замість законів гне вірші,

Бо совість проміняв на крісло.

Украинская правданапоминает, что утром спикер зачитал свою рифмованый ответ на слова президента, где он сравнил Раду с дембелями:

"Оцінки чути звідтіля,

Чи з переляку, чи з відваги.

Здається ніби дембеля,

А виявляється солаги".

Раньше Ющенко заявлял:

"Я понимаю, что сейчас парламент для многих напоминает эпизод из анекдота о дембелях, которые загулялись так, что прогуляли свою станцию. Мне кажется, что всем нужно набраться политической совести, не издеваться над нацией и выполнять договоренности".