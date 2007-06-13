Шаповал закрепил членов ЦИК за регионами (распоряжение)

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ издал распоряжение о закреплении членов комиссии за регионами.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее распоряжение о закреплении членов комиссии за Автономной Республикой Крым, областями, городами Киевом и Севастополем председатель ЦИК подписал 11 июня, руководствуясь частью второй статьи 10, пунктом 1 части второй, частью четвертой статьи 26 Закона Украины „О Центральной избирательной комиссии”.

Как отметили в ЦИК, главной целью этого закрепления является оказание методической и практической помощи избирательным комиссиям и комиссиям по референдумам, обеспечение координации их деятельности с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам организации подготовки и проведения выборов и референдумов, а также осуществлению Центральной избирательной комиссией контроля за соблюдением конституционных прав граждан Украины, одинаковым применением законодательства Украины о выборах и референдумах на всей территории Украины.

Согласно распоряжению, члены Центризбиркома закреплены за такими регионами:

АСТАХОВА Тамара - за Николаевской и Одесской областями;

ДАНИЛЕВСКИЙ Юрий - за Закарпатской и Харьковской областями;

ДОНЧЕНКО Юрий – за Луганской и Черниговской областями;

ЖИДЕНКО Игорь – за Днепропетровской и Черновицкой областями;

ЛУКАШ Татьяна – за Житомирской и Ривненской областями;

ОХЕНДОВСКИЙ Михаил – за Винницкой и Волынской областями;

МАГЕРА Андрей – за Львовской областью;

ПИСАРЕНКО Анатолий – за Киевской и Сумской областями;

РАЙКОВСЬКИЙ Бронислав – за Запорожской и Кировоградской областями;

УСЕНКО-ЧЕРНАЯ Жанна – за Полтавской областью и городом Киевом;

ЧУПАХИН Александр – за Автономной Республикой Крым, Херсонской областью и городом Севастополем;

ШВЕЦ Юлия – за Тернопольской и Черкасской областями;

ШЕЛЕСТОВ Александр – за Донецкой областью;

ШЕЛУДЬКО Валерий – за Ивано-Франковской и Хмельницкой областями.

Настоящим документом членам Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить в пределах полномочий организацию подготовки и проведения выборов и референдумов в вышеупомянутых регионах в соответствии с законодательством Украины о выборах и референдумах.

Кроме того, распоряжением определена взаимозаменяемость членов Центральной избирательной комиссии относительно закрепления за регионами.

Соответственно, признаны утратившими силу предыдущие распоряжения председателя Центральной избирательной комиссии от 26 декабря 2005 года №120 „О закреплении членов Центральной избирательной комиссии за Автономной Республикой Крым, областями, городами Киевом и Севастополем” и от 22 февраля 2007 года №13 „О внесении изменений в распоряжение председателя Центральной избирательной комиссии от 26 декабря 2005 года №120”.

Как сообщал УНИАН, восемь членов ЦИК настаивали на необходимости созыва заседания комиссии с целью утвердить вопрос распределения членов комиссии по регионам постановлением. По их мнению, вопрос закрепления членов ЦИК за регионами решается не единолично, а коллегиально.