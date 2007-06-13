Ющенко нашел нечто общее между собой и Ахметовым

Президент Виктор Ющенко считает, что у самого богатого украинца Рината Ахметова формируются конструктивные позиции относительно перспектив национального развития.

Такое мнение Ющенко высказал на пресс-конференции в среду, комментируя роль Ахметова в переговорах по выходу из политического кризиса.

"Я бы сказал, что то общение, которое у меня есть с этим человеком, меня подталкивает скорее к тому, что у этого человека формируется конструктивные позиции относительно путей национального развития", - сказал президент.

"Я припоминая дискуссии, которые велись во время политического урегулирования, мог бы сказать, что этому человеку принадлежали позиции важные и полезные по урегулированию политического кризиса. Я хотел бы, чтобы журналисты об этом знали", - добавил Ющенко.

Украинская правда