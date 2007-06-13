Ющенко научит демократов видеть лес за деревьями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за создание коалиции демократических сил после досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня украинское общество больше всего нуждается в создании демократической коалиции. «Сделать все честные уроки с того, что было, пройти этап политических прощ и извинений, стать плечом к плечу», - сказал он, добавив, что национально-патриотическим силам необходимо бороться за каждый процент голосов избирателей для создания демократической коалиции.

«Я понимаю, что широкая коалиция значительно осложняет политический динамизм и внутри коалиции», - сказал В.ЮЩЕНКО, в то же время он выразил убеждение, что с другой стороны, демократический фронт Украины не может позволить себе потерять хотя бы один процент. «Речь идет о процентах, я думаю, что главная цель сегодня и политиков, и Президента в том числе, все-таки продемонстрировать политическим силам, которые могут принести и закрепить демократические принципы украинской политики, как научиться за деревьями видеть лес, как увидеть цель, которая может вас объединить, которая может быть для вас смыслом вашей политики», - подчеркнул Президент.

Он также призвал все демократические силы объединиться.

В.ЮЩЕНКО рассказал, что во время последней встречи с лидерами демократических сил он советовал им не игнорировать позицию друг друга, держаться друг друга, вести корректную политическую кампанию и быть консолидированными.

Президент подчеркнул необходимость сконцентрироваться на победе демократических сил. «Это - суть, все остальное – мелочи, а затем будет этап формирования политических целей, приоритетов коалиции, правительства и много других этапов, на базе которых можно принимать те или другие решения, которые хочет та или другая политическая сила» - подчеркнул он.