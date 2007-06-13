СНБО в пятницу рассмотрит 10 ключевых вопросов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании в пятницу, 15 июня, рассмотрит 10 ключевых вопросов жизнедеятельности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА за проделанную работу по урегулированию политического кризиса.

Президент отметил, что сейчас СНБО проводит большую работу для содействия слаженности работы правоохранительных и силовых институтов.

“Через день мы проведем заседание с повесткой дня по 10 ключевым вопросам” и попробуем дать ответы на основные моменты деятельности страны, сказал В.ЮЩЕНКО.