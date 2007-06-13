СНБО в пятницу рассмотрит 10 ключевых вопросов
15:21, 13 июня 2007Политика
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Президент поблагодарил Плюща
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании в пятницу, 15 июня, рассмотрит 10 ключевых вопросов жизнедеятельности страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции.
В.ЮЩЕНКО поблагодарил секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА за проделанную работу по урегулированию политического кризиса.
Президент отметил, что сейчас СНБО проводит большую работу для содействия слаженности работы правоохранительных и силовых институтов.
“Через день мы проведем заседание с повесткой дня по 10 ключевым вопросам” и попробуем дать ответы на основные моменты деятельности страны, сказал В.ЮЩЕНКО.
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