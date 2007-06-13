Ющенко не собирается прощать Цушко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает сделать все, чтобы министр внутренних дел Василий ЦУШКО ответил по закону за попытку захвата Генеральной прокуратуры бойцами спецподразделения “Беркут”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции.

По мнению Президента, судебные и правоохранительные органы осознали, что вмешательство в политику приводит к непредсказуемым последствиям, “и тот инцидент, который организовал ЦУШКО по захвату Генпрокуратуры, я думаю, еще многие годы будет примером того, как не нужно действовать”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Я все сделаю для того, чтобы этот человек отвечал в соответствии с законом”, – пообещал он, добавив, что “это первый случай и, надеюсь, последний”.

Президент также отметил, что на днях получил первый отчет от нового Генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО. Он надеется, что Генпрокуратура будет работать продуктивно. “Надеюсь, что Генпрокуратура начинает делать выводы из того неопределенного порядка работы, который был характерен в последние месяцы для этого института”, – сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Президент Украины освободил Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора.

Депутаты коалиции, не согласные с этим решением, прибыли к зданию Генпрокуратуры, чтобы "обеспечить законный порядок в стране".

Также в Генпрокуратуру прибыл В.ЦУШКО в сопровождении спецподразделения "Беркут". Они начали драку с представителями Управления госохраны, чтобы проникнуть в кабинет генпрокурора.

В свою очередь, работники Управления госохраны прибыли в Генпрокуратуру, чтобы гарантировать назначение руководителем ведомства Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая и.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела в отношении министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. В настоящее время он находится на лечении в Германии.