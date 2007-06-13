Ющенко: большинство в ВР может формироваться только за счет предательства

Парламентское большинство может формироваться только благодаря предательству, потому что симпатии избирателей распределены 50/50 плюс-минус 2%. Об этом заявил Президент Украины Виктор Ющенко на пресс-конференции "Политика нового реализма". По его словам, последние президентские и парламентские выборы показали статистику, "на базе которой нужно учиться". "А статистика такова: симпатии распределились 50 на 50 плюс-минус 2% и только благодаря предательству кого-то идет формирование большинства", - сказал В.Ющенко. Он отметил, что Универсал национального единства был заключен "независимо от цвета твоего флага", а в зависимости от того, "можешь ли ты сформировать национальные приоритеты". "Таких приоритетов мы начислили 12", - добавил глава государства. Он призвал все силы пройти дорогой политических диалогов. "Я буду выступить за то, чтобы политические силы не изменяли избирателям, вели публичный диалог, таким образом формировать новую украинскую политику", - отметил В.Ющенко.

Президент выразил уверенность в том, что 4-5 сил, представленных в Верховной раде V созыва, войдут в состав ВР следующего, VІ созыва. "Правда в том, что сегодня в ВР есть пять политических сил, которые получили симпатии людей. Правда будет также (в том), что эти пять или четыре силы будут и в следующем парламенте", - сказал он. Президент добавил, что знает, "на какой почве рождалась Партия регионов, какими методами она до сих пор иногда пользуется".

РБК-Украина