Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует отмену депутатской неприкосновенности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции.

“Необходимо отменить депутатскую неприкосновенность”, – сказал Президент.

По его словам, этот тезис должен войти в программу каждой политической силы.

“В парламент должны прийти честные политики”, – считает В.ЮЩЕНКО.

Он убежден, что украинское общество поддержит эту инициативу.

В свою очередь, Президент пообещал приложить все усилия, чтобы соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украины.