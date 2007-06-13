Ющенко инициирует отмену депутатской неприкосновенности
14:07, 13 июня 2007Политика
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"В парламент должны прийти честные политики"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует отмену депутатской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции.
“Необходимо отменить депутатскую неприкосновенность”, – сказал Президент.
По его словам, этот тезис должен войти в программу каждой политической силы.
“В парламент должны прийти честные политики”, – считает В.ЮЩЕНКО.
Он убежден, что украинское общество поддержит эту инициативу.
В свою очередь, Президент пообещал приложить все усилия, чтобы соответствующие изменения были внесены в Конституцию Украины.
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