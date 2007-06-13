Ющенко готов подарить Морозу кресло спикера

Президент Виктор Ющенко заявляет, что выбори 30 сентября являются неотвратимыми.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

"Выбори 30 сентябри неотвратимы", - заявил президент.

Он подчеркнул, что из политического кризиса надо выходить достойно, с честью, честно, красиво.

"Таким способом, чтобы сторона, которая больше всего приобщилась к возникновению кризиса, вышла без поражения. В этом была суть моих компромиссов и продолжений заседания ВР", - объяснил Ющенко.

"29 мая не удалось договориться по всему пакету давайте 30-го. 30-го не удалось, давайте еще на день продолжим. Провели день – не удалось, давайте еще один день проведет заседание. Но не будем делать это политическое шоу для одной фигуры и одной политической силы", - подчеркнул он.

"Я бы не хотел, чтобы мы находились в ситуации, когда как вы помните, одного главу ВР из кабинета выносили вместе с креслом – так оно приклеилось", - сказал он.

"А если кому-то нравится то кресло, я думаю, что небольшая потеря будет для украинской нации, если его забрать сейчас, поставить на кухне и пусть оно стоит. И любуется тот человек еще много лет", - подчеркнул Ющенко.

"Но надо перестать мучать страну", - добавил он.

Украинская правда