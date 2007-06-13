Действия Мороза Ющенко называет манипуляциями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет “манипуляциями” нынешние действия руководства Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции он сказал: “Вопрос полномочности ВР в сути закрыт”.

Президент заявил, что не принимает тех “манипуляций”, которые сейчас проводит руководство ВР.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что Президент, премьер-министр и председатель ВР раньше (27 мая) подписали совместное заявление, ключевыми в котором являются три пункта: проведение внеочередных парламентских выборов 30 сентября, проведение этих выборов на основании сложения полномочий депутатами оппозиционных фракций, а также принятие необходимых для выборов законов на протяжении двух дней - 29-30 мая.

“Президент выполнил все эти пункты”, – заявил В.ЮЩЕНКО.

Вместо этого Верховная Рада, по его словам, занимается манипуляциями текущей ситуации.

Он напомнил, что «Наша Украина» и БЮТ провели съезды, лишили полномочий своих народных депутатов, и поэтому сейчас парламент является неполномочным.

“На этом честные политики могли бы остановиться”, – сказал В.ЮЩЕНКО. Однако, по его словам, 30 мая Верховная Рада приняла постановление, в соответствии с которым депутаты должны лишаться полномочий на заседании парламента после объявления соответствующих заявлений. “На кого это рассчитано?”, - спросил Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что такие решения являются манипулятивными, поскольку депутаты, в соответствии с Конституцией, лишаются своих полномочий после решений съездов своих политических сил.