Мартынюк объяснил, почему ВР не может отменить «краснознаменный» закон

Первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК подчеркивает, что Верховная Рада не может отменить закон об использовании красных флагов, поскольку его до сих пор не подписал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК сказал сегодня во время Согласительного совета, комментируя соответствующее предложение председателя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Николая МАРТЫНЕНКО.

«Мы не можем отменить закон, потому что закона у нас нет. Мы можем его отменить только тогда, когда он будет законом», - сказал А.МАРТЫНЮК.

По его словам, законом данный документ станет только тогда, когда его подпишет Президент. При этом первый вице-спикер напомнил, что срок подписания закона еще не истек.

Вместе с тем А.МАРТЫНЮК отметил, что не нужно искать упрощенный подход к событиям, которые произошли 9 мая во Львове.

«Причина в том, что была попытка показать мышцы наращивающим структурам, в том числе и «Свободе», которая хотела показать, что она Бога за бороду держит», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, закон о внесении изменений в Закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.

6 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что АП передала закон об использовании красного флага на экспертизу в Кабинет министров и Министерство юстиции. "После того, как будут получены соответствующие экспертные заключения, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.