У Тимошенко готовы спеть ”многая лета” Морозу

Члены Блока Юлии Тимошенко готовы нотариально заверить подписи под заявлениями о сложении депутатских полномочий, которые были поддержаны на межпартийном съезде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины V созыва Евгений КОРНИЙЧУК (фракция БЮТ).

По его словам, вчера этот вопрос рассматривался на заседании совета блока и речь шла о возможности такого нотариального заверения подписей.

Е.КОРНИЙЧУК назвал «политическим фарсом» требования председателя ВР Александра МОРОЗА присутствовать в сессионном зале народным депутатам во время зачитывания их заявлений о сложении полномочий. Он считает, что в вопросе сложения депутатских полномочий фракция БЮТ «юридически добилась абсолютной стопроцентной чистоты». По словам Е.КОРНИЙЧУКА, есть еще так называемая договорная часть, и «если господин МОРОЗ гарантирует, что для того чтобы он согласился с тем, что Верховной Рады не существует, нужно выйти на Майдан незалежности и запеть “Многая лета” господину МОРОЗУ или еще что-то, или сплясать гопака, то, возможно, мы это сделаем».

В то же время он высказал убеждение, что «любой очередной аргумент и выполнение каких-либо прихотей господина МОРОЗА не приведет к тому, что он наконец поверит, что ВР нет». «Ему это невыгодно, поэтому он будет искать любіе другие аргументы для того, чтобы доказать, что это ложный подход, что процедура, по его мнению, не соблюдена», - отметил Е.КОРНИЙЧУК.

По его словам, речь идет «не о вопросе юридической чистоты, это вопрос прихотей наших политических оппонентов, которые, я уверен, не остановятся на этом, потому что для них роспуск ВР - это их политическая смерть».

По мнению Е.КОРНИЙЧУКА, в первую очередь, социалистам не хватает сенсаций, и поэтому они последние недели говорят, не называя каких-либо новых фамилий, об увеличении числа тех, кто отказался сложить депутатские полномочия из фракций БЮТ и «Наша Украина». Он отметил, что за последние три недели «среди предателей БЮТ» нет ни одной новой фамилии.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ. Эти народные депутаты обратились с личными письменными заявлениями о выходе из фракции в Аппарат Верховной Рады Украины, чтобы удовлетворить требование коалиции о подтверждении решения депутатов БЮТ сложить депутатские мандаты.

12 июня во время пленарного заседания парламента А.МОРОЗ зачитал только 50 заявлений депутатов от БЮТ о выходе из фракции.

В тот же день пресс-служба БЮТ сообщила, что Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины подтверждены 103 подписи под заявлениями о сложении полномочий депутатами от БЮТ.