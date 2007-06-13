Янукович готов поговорить по-человечески

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает провести интервенцию за счет отечественных ресурсов на рынке низкооктановых бензинов и дизтоплива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

С такой просьбой В.ЯНУКОВИЧ обратился к министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО и вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ.

“Я просил бы вас по позициям - дизтопливо и низкооктановый бензин - там, где есть возможность, сделать интервенции за счет отечественных ресурсов”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к министрам, подчеркнув, что это нужно сделать немедленно.

Он попросил министров определиться со временем подготовки этого вопроса, и если нужна будет помощь премьера, то он готов оказать ее в любое время. “Если мне надо будет присоединиться к этой работе, я готов в любое время суток сесть за стол и поговорить нормально, как говорят, по-человечески», - сказал премьер.

В свою очередь Ю.БОЙКО сообщил, что цены на дизтопливо в этом году ниже, чем в прошлом – 3,71 грн. против 3,87 грн. в 2006 году. Цена бензина А-95, по его словам, выросла на 10%, что соответствует росту цены на нефть на мировом рынке.

По дизельному топливу, по словам министра, ситуация стабильная за счет товарной интервенции со стороны государства – ввезено 200 тыс. тонн, что обеспечило стабильность на рынке.

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании UPECO, с 1 по 8 июня средние по Украине розничные цены на нефтепродукты выросли на 0,3-0,7% (в среднем на 0,5%).

На сегодняшний день два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.