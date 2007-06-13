Мороз считает себя салагой, а не дембелем (ответ в стихах)

Председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ советует народным депутатам адекватно реагировать на оценки деятельности ВР, звучащие со стороны ряда государственных деятелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания парламента.

«Один вчера назвал Верховную Раду дембелями, проехавшими свою станцию», - сказал А.МОРОЗ. Он отметил, что не стоит народным депутатам обижаться на такие высказывания. «Это обычный ефрейторский юмор из среды, где ум измеряется сроком службы», - сказал А.МОРОЗ. При этом он отметил, что как бывший солдат может охарактеризовать подобные высказывания такими словами: «оцінки чути звідтіля чи з переляку, чи з відваги. Здається, ніби дембеля, а виявляється - салаги».