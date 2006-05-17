Украина отстаивает Змеиный в Международном суде ООН

Украина подала в Международный суд ООН контр-меморандум Украины в деле о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море (относительно острова Змеиный – УНИАН).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, отметив, что контр меморандум 16 мая передал Посол Украины в Нидерландах, заместитель Уполномоченного (Агента) Украины по вопросам о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море Александр КУПЧИШИН.

Внесение контр-меморандума Украины в МС ООН было осуществлено в определенные судом сроки.

Как сообщалось, дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находится на рассмотрении этой международной судебной инстанции по инициативе румынской стороны.

В частности, Румыния настаивает, что остров Змеиный не является островом, а скалой, и поэтому он не может учитываться при проведении линии делимитации.

В то же время во исполнение договоренности министров иностранных дел Украины и Румынии Бориса ТАРАСЮКА и Михая-Разван УНГУРЯНУ в апреле 2005 года были возобновлены двусторонние переговоры с целью урегулирования данного вопроса. Переговоры проходят параллельно с судебным процессом и без ущерба для последнего.