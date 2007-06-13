Ющенко признал, что они с Тимошенко расчистили путь для Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что «есть некоторые политические силы в России, которые хотят сохранить в Украине старый политический порядок. Но я хочу подчеркнуть, что мы – независимое государство, суверенная страна. И именно мы определяем свою внутреннюю и внешнюю политику».

Об этом он сказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает пресс-служба Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, политический кризис в Украине завершен, и будущие парламентские выборы имеют первостепенную важность для определения будущего курса Украины.

“(Президентские) выборы 2004 года, которые привели к Помаранчевой революции, ...часто изображали как борьбу за направление, куда пойдет Украина – или на восток, к России, или на Запад, к ЕС. ЮЩЕНКО говорит, что украинцы сейчас должны сделать такой же судьбоносный выбор – между настоящей демократией и консервированием коррумпированной системы, которая тормозила развитие Украины все 16 лет ее независимости”, пишет газета.

Поскольку социологические опросы отдают лидерство Партии регионов во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а многие украинцы разочарованы тем, что их революционные надежды не исполнились, В.ЮЩЕНКО во время интервью, продолжает издание, “рьяно отстаивал свои достижения на президентском посту. Он сказал, что экономика стремительно развивается, а объем прямых иностранных инвестиций увеличился вдвое, и добавил, что в стране рекордно низкая безработица”.

Президент признал, что “прозападный союз с его непостоянным соратником Юлией ТИМОШЕНКО разбазарил политический капитал из-за внутренних разногласий и борьбы за полномочия, которые привели к тому, что Президент освободил ее от должности премьер-министра. И хотя они сейчас вновь являются союзниками, их драматический конфликт отвернул многих сторонников и расчистил путь для ошеломляющего политического возрождения ЯНУКОВИЧА”, отмечает The Globe and Mail.