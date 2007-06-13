Янукович грозится уволить Кинаха

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что на сегодняшний день нет оснований для повышения цены на хлеб, и если цены не вернутся на прежний уровень в течение недели, то будут уволены министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, вице-премьер-министр Виктор СЛАУТА и министр экономики Анатолий КИНАХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня, открывая заседание Кабинета Министров.

«Никаких оснований для повышения цены на хлеб нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и обратился к министру АПК, вице-премьеру и министру экономики с вопросом: есть ли на сегодня основания для повышения цены на хлеб, на что получил ответ, что никаких оснований нет.

«Тогда дайте мне ответ, почему они растут?», - потребовал В.ЯНУКОВИЧ от министров. «Я вам говорю: если вы не наведете порядок, на следующем правительстве я поставлю вопрос о вашем увольнении, всего блока. Через неделю. Запишите это в протокол, ТОЛСТОУХОВ. Я говорю серьезно. Ребята, беритесь и наводите порядок, вместе с губернаторами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он вспомнил и о том, что губернатор Днепропетровской области (Надежда ДЕЕВА – УНИАН) хотела в ближайшее время пойти в отпуск. «Какой отпуск? Пусть посмотрит, почему на 20% выросли цены на хлеб. Или собирает сумку и уходит вообще», - сказал премьер.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что завтра на заседании СНБО он намерен вынести вопрос о тех губернаторах, которые сейчас используют политическую ситуацию и дестабилизируют ценовую ситуацию в Украине.