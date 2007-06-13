Ющенко воспринимает угрозы Путина всерьез

09:41, 13 июня 2007
Политика
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Президент говорит, что Украине нужно под "зонтик"

Виктор ЮщенкоВ интервью канадскому изданию The Globe and Mail украинский Президент Виктор Ющенко сказал, что всерьез воспринял недавнюю угрозу российского Президента Владимира Путина нацелить на Европу баллистические ракеты, и заявил, что подобные высказывания только усилили желание его страны как можно скорее вступить в НАТО, сообщает пресс-служба Президента.

Виктор Ющенко также пожаловался на вмешательство России во внутренние дела Украины, ее беспокойную политику.

«Думаю, российский президент не шутит», – так Ющенко прокомментировал недавние предупреждения Путина о том, что Россия может навести свои ракеты «на новые цели в Европе», если Соединенные Штаты будут настаивать на конфликтном плане размещения системы ПРО в Польше и Чехии.

Невзирая на то, что Путин позже попробовал разрядить обстановку, предложив бывшую советскую республику Азербайджан как возможное место общей дислокации американских и российских противоракетных установок, Ющенко сказал, что нынешняя воинственность крупнейшего соседа Украины продемонстрировала, что его стране нужно поскорее укрыться под «защитным зонтиком» НАТО.

«Последние события, думаю, показали, что у нас очень хрупкий баланс безопасности. Эта ситуация вызывает тревогу и может быть очень болезненной», – сказал он.

«Становится все более более очевидным, что лучший ответ на все эти оборонные вызовы можно дать только с помощью коллективной системы безопасности», – сказал он. Виктор  Ющенко дал это интервью через день после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

 

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