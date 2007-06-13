Ющенко воспринимает угрозы Путина всерьез

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail украинский Президент Виктор Ющенко сказал, что всерьез воспринял недавнюю угрозу российского Президента Владимира Путина нацелить на Европу баллистические ракеты, и заявил, что подобные высказывания только усилили желание его страны как можно скорее вступить в НАТО, сообщает пресс-служба Президента.

Виктор Ющенко также пожаловался на вмешательство России во внутренние дела Украины, ее беспокойную политику.

«Думаю, российский президент не шутит», – так Ющенко прокомментировал недавние предупреждения Путина о том, что Россия может навести свои ракеты «на новые цели в Европе», если Соединенные Штаты будут настаивать на конфликтном плане размещения системы ПРО в Польше и Чехии.

Невзирая на то, что Путин позже попробовал разрядить обстановку, предложив бывшую советскую республику Азербайджан как возможное место общей дислокации американских и российских противоракетных установок, Ющенко сказал, что нынешняя воинственность крупнейшего соседа Украины продемонстрировала, что его стране нужно поскорее укрыться под «защитным зонтиком» НАТО.

«Последние события, думаю, показали, что у нас очень хрупкий баланс безопасности. Эта ситуация вызывает тревогу и может быть очень болезненной», – сказал он.

«Становится все более более очевидным, что лучший ответ на все эти оборонные вызовы можно дать только с помощью коллективной системы безопасности», – сказал он. Виктор Ющенко дал это интервью через день после встречи с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.