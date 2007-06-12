С оранжевым мегаблоком всё ясно, кроме...

Партия “Наша Украина” будет настаивать, что в названии избирательного блока в формате “Наша Украина – Народная Самооборона - Правыця” должно обязательно присутствовать название “Наша Украина”.

Такое решение принято сегодня на заседании Президиума партии “Наша Украина”, где рассматривался вопрос о ходе переговоров о создании блока в формате “Наша Украина – Народная Самооборона - Правыця”, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

На заседании Президиума лидер “Нашей Украины” Вячеслав КИРИЛЕНКО проинформировал собравшихся о договоренностях между политическими силами, которые существуют на данном этапе.

“Мы достигли главного – объединения. Политические силы уже почти готовы официально подписать документ о создании блока”, - сказал В.КИРИЛЕНКО. При этом он отметил, что на сегодняшний день единственный вопрос, который пока еще дискутируется, – это вопрос названия объединенного избирательного блока.

В связи с этим Президиумом было принято решение о том, что в названии избирательного блока должен обязательно присутствовать название “Наша Украина”. Именно с таким решением Президиума лидер “Нашей Украины” продолжит переговоры с будущими партнерами по блоку, отмечает пресс-служба.

Вместе с тем, как сообщал УНИАН, лидер Народного руха Украины, который является субъектом формирования блока "Наша Украина - Народная Самооборона - Правыця", Борис ТАРАСЮК опровергает информацию о существовании списков будущего блока.