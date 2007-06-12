Представитель Ющенко в ЦИК объясняет, как правильно делить регионы

Представитель Президента Украины в ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК выражает удивление и обеспокоенность относительно ситуации, сложившейся в Центральной избирательной комиссии.

"Ситуацию в ЦИК можно рассматривать только с позиции действующего законодательства. В соответствии с законом о ЦИК, на заседании рассматриваются вопросы, которые принадлежат к полномочиям комиссии", - отметила она в эфире “5-го канала”.

Комментируя требование 8 членов ЦИК провести заседание, на котором был бы рассмотрен вопрос закрепления членов Центризбиркома за разными регионами, М.СТАВНИЙЧУК заметила, что "в практике ЦИК были разные подходы к решению этого вопроса".

"Когда-то этот вопрос решался постановлением комиссии. Начиная с 2004 года, и это не новость для моих коллег, которые работали в предыдущих составах ЦИК, закрепление определялось распоряжением председателя ЦИК ", - объяснила представитель Президента.

"Я понимаю, что их (вопросы закрепления членов ЦИК за регионами) нужно обсуждать, но не понимаю, почему их выносят на обсуждение всего государства", - цитирует М.СТАВНИЙЧУК “Украинская правда”.

Как сообщалось, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ настаивает, что вопрос закрепления членов ЦИК за регионами решается единолично, а не коллегиально. В то же время, 8 членов Центризбиркома считают, что этот вопрос следует решать на заседании комиссии. С этой целью они уже несколько раз собирались в зале совещаний ЦИК, но заседание не происходило из-за отсутствия кворума.

В то же время, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ подчеркнула, что заседание комиссии состоится, как только для этого возникнут основания, предусмотренные законом о Центральной избирательной комиссии, или законом о выборах народных депутатов.