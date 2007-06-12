Наша Украина официально решила отдать под суд Мороза и аппарат ВР

Партия “Наша Украина” обратится в суд в связи с неправомерными действиями председателя Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗА, руководителя аппарата ВР и аппарата ВР по поводу невыполнения конституционных требований о сложении депутатских полномочий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, это решение принял сегодня Президиум партии на заседании, на котором рассматривалась общественно-политическая ситуация.

Такое решение Президиум партии “Наша Украина” принял после того, как обсудил ситуацию, сложившуюся с зачитыванием заявлений депутатов А.МОРОЗОМ и невыдачей трудовых книжек всем депутатам, которые сложили депутатские полномочия.

Пресс-служба подчеркивает, что решения о сложении депутатских полномочий утверждены решением межпартийного съезда блока “Наша Украина” от 2 июня.