На Волыни начались военные учения по территориальной обороне

В Волынской области сегодня начались трехдневные военные учения по территориальной обороне, в которых принимают участие около 500 человек. Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Волынской ОГА, цель учений - усовершенствование взаимодействия частей и подразделений Вооруженных Сил Украины с другими силовыми структурами и органами местной власти, обретение навыков общего противодействия возможным вооруженным, межэтническим и религиозным конфликтам с использованием опыта стран мира.

В учениях принимают участие представители областной, районных государственных администраций, офицеры штаба и военных комиссариатов области. Также будут привлекаться оперативные группы главных управлений МЧС, СБУ, МВД, Государственной службы специальной связи и защиты информации, военнослужащие 32-го отдельного батальона внутренних войск Западного территориального командования ВВ МВД Украины, военной контрразведки СБ Украины, Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказаний, пограничных отрядов Западного и Северного региональных управлений ГПС. Руководителем учений является командующий войсками Западного оперативного командования генерал-лейтенант Михаил КУЦИН.

Как сообщил сегодня на первом открытом занятии начальник территориальной обороны Волынской области, председатель областной государственной администрации Владимир БОНДАРЬ, в ходе учений планируется создать 16 районов территориальной обороны в пределах административных границ районов и городов Волыни, начальниками которых назначены председатели райгосадминистраций, а начальниками штабов - руководители районных военных комиссариатов.

По словам генерал-лейтенанта М.КУЦИНА, сценарий учений максимально приближен к реальным ситуациям и угрозам, которые могут возникнуть в регионе. «Тут мы пытаемся использовать весь опыт предыдущего аналогичного мероприятия в Закарпатье, в Тернопольской и Ивано-Франковской областях, чтобы учения провести на лучшем уровне», - подчеркнул он.

Подобные масштабные учения на Волыни проходят впервые.