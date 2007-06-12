Раскол в ЦИК: теперь компромисс будут искать здесь

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ надеется, что все члены Центризбиркома найдут компромисс, но настаивает на своей позиции что касается процедуры закрепления членов ЦИК за регионами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ сказал сегодня журналистам, комментируя инициативу восьми членов ЦИК о созыве заседания комиссии с целью утвердить постановлением вопроса закрепления членов комиссии за регионами.

В.ШАПОВАЛ отметил, что вопрос распределения членов ЦИК по регионам относится к полномочиям председателя Центральной избирательной комиссии. Это закреплено и в 26 статье закона о ЦИК. Поэтому он считает абсолютно законным свое решение закрепить членов ЦИК за регионами своим распоряжениям.

В.ШАПОВАЛ убежден, что вопрос можно решить путем компромисса. В то же время, он заметил, что не хотел бы, чтобы разделение «восемь на семь» чувствовался в работе комиссии.

Он выразил надежду, что усилиями членов ЦИК, политиков, это противостояние будет преодолено.

В.ШАПОВАЛ связывает сегодняшнюю ситуацию в комиссии с политической ситуацией в стране. Он убежден, что как только этот вопрос будет решен на высшем уровне, работа в комиссии наладится.

В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ подчеркнула, что заседание комиссии состоится, как только для этого возникнут основания, предусмотренные законом о Центральной избирательной комиссии, или законом о выборах народных депутатов.