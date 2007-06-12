Раскол в ЦИК: теперь компромисс будут искать здесь
«Восемь на семь» чувствуется в работе комиссии
|Владимир Шаповал
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШАПОВАЛ сказал сегодня журналистам, комментируя инициативу восьми членов ЦИК о созыве заседания комиссии с целью утвердить постановлением вопроса закрепления членов комиссии за регионами.
В.ШАПОВАЛ отметил, что вопрос распределения членов ЦИК по регионам относится к полномочиям председателя Центральной избирательной комиссии. Это закреплено и в 26 статье закона о ЦИК. Поэтому он считает абсолютно законным свое решение закрепить членов ЦИК за регионами своим распоряжениям.
В.ШАПОВАЛ убежден, что вопрос можно решить путем компромисса. В то же время, он заметил, что не хотел бы, чтобы разделение «восемь на семь» чувствовался в работе комиссии.
Он выразил надежду, что усилиями членов ЦИК, политиков, это противостояние будет преодолено.
В.ШАПОВАЛ связывает сегодняшнюю ситуацию в комиссии с политической ситуацией в стране. Он убежден, что как только этот вопрос будет решен на высшем уровне, работа в комиссии наладится.
В свою очередь, заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ подчеркнула, что заседание комиссии состоится, как только для этого возникнут основания, предусмотренные законом о Центральной избирательной комиссии, или законом о выборах народных депутатов.