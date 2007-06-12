Чалый считает, что Янукович разрывается

Партия регионов не будет вести антинатовскую кампанию во время досрочных выборов.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сказал политолог, заместитель генерального директора Центра имени А.Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ.

«Я думаю, что во время этих выборов Партия регионов не будет использовать антинатовскую риторику», - сказал В.ЧАЛЫЙ.

Он отметил, что, во-первых, об этом заявляют лидеры партии, а, во-вторых, это бы выглядело странно, поскольку Партия регионов представлена премьер-министром в правительстве, а в украинском законодательстве четко определено, что конечной целью Украины является вступление Украины в Альянс.

По мнению В.ЧАЛОГО, В.ЯНУКОВИЧ «разрывается» между своей позицией как премьер-министра и некоторыми пожеланиями коллег по коалиции из других партий. В то же время он допускает, что левые партии – КПУ, ПСПУ - будут строить кампанию на антинатовских лозунгах.

«У нас странные левые силы – они во всем мире социальные стандарты поддерживают, права рабочих, а у нас, почему-то, думают о НАТО», - добавил он.

Также В.ЧАЛЫЙ считает, что никакая информационная кампания по НАТО не заменит консолидации общества и политикума по этому вопросу. По его словам, чтобы получить поддержку более чем 60% граждан, в первую очередь политическая элита должна получить доверие граждан, а затем принять решение о модели коллективной безопасности. Он убежден, что вопрос участия в организациях коллективной безопасности – это вопрос не для граждан, а для политиков. Он отметил, что в подавляющем большинстве стран, недавно вступивших в Альянс, окончательное решение принималось парламентами.