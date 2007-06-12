Герман обратилась к Турчинову как демократ к демократу

Кабинет Министров не имеет конституционного и законодательного права осуществлять контроль за деятельностью парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, таким образом народный депутат V созыва Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов) прокомментировала заявление одного из лидеров БЮТ Александра ТУРЧИНОВА о том, что правительство сегодня не контролирует ситуацию не только в парламенте, но и в стране в целом.

“Как демократ демократу смею напомнить господину ТУРЧИНОВУ две вещи, которую должен знать госслужащий такого уровня. Первое – государственная власть в Украине осуществляется на принципах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную (ст.6 Конституции Украины). Единственным органом законодательной власти в Украине является Верховная Рада (ст. 75 Конституции Украины). Кабинет Министров является высшим органом исполнительной власти (ст.113 Конституции Украины). Исходя из этого, Кабинет Министров не имеет права и не может контролировать парламент”, - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, заявление А.ТУРЧИНОВА выглядит не только нелогичным, но и «побуждающим к нарушению действующего законодательства, Конституции и демократических принципов».

При этом А.ГЕРМАН напомнила, что Совет национальной безопасности и обороны, согласно закону об СНБО (ст.1), является координационным органом по вопросам нацбезопасности и обороны, и в его компетенции не входит принятие решений о том, какие политические силы должны, а какие не должны принимать участие в выборах.

“И, очевидно, ТУРЧИНОВУ не следует высказывать какие-либо угрозы в адрес политических партий, не следует оказывать давление на них и на парламент. Тем более, как высокопоставленному чиновнику ТУРЧИНОВУ не стоит срываться на эмоции и делать заявления, которые вредят достигнутым между Президентом и премьер-министром договоренностям”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июня, А.ТУРЧИНОВ заявил, что правительство сегодняшний день не контролирует ситуацию не только в парламенте, но и в стране в целом. В подтверждение этого А.ТУРЧИНОВ назвал рост цен на горючее, а также рост цен на хлеб в некоторых регионах.