Заседание ЦИК снова не состоялось

Сегодня восемь членов Центральной избирательной комиссии собрались в 16.00 в зале совещаний ЦИК, но из-за отсутствия кворума заседание комиссии не состоялось.

Как передает корреспондент УНИАН, по требованию членов ЦИК Юрия ДАНИЛЕВСКОГО, Александра ЧУПАХИНА, Бронислава РАЙКОВСКОГО, Юрия ДОНЧЕНКО, Александра ШЕЛЕСТОВА, Тамары АСТАХОВОЙ, Михаила ОХЕНДОВСКОГО и Татьяны ЛУКАШ провести заседание, как и вчера, не откликнулись остальные семеро членов комиссии.

По словам Т.ЛУКАШ, она заходила в руководство ЦИК и получила отказ от участия в заседании. «Таким образом, продолжается бездеятельность комиссии, и я бы сказала, саботаж», - сказала она, добавив, что председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ дал устные указания руководителям служб комиссии выполнять любые поручение членов ЦИК только после согласования с ним. Т.ЛУКАШ пожаловалась, что членам ЦИК еще даже не выдали удостоверения.

В свою очередь А.ШЕЛЕСТОВ рассказал журналистам, что направил письмо на имя генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО с просьбой возбудить уголовное дело против работников Секретариата ЦИК. По его мнению, игнорирование ими поручений члена ЦИК, которые он дает в соответствии со своими функциональными обязанностями, подпадает под действие статьи Уголовно-процессуального кодекса, в котором говорится о вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

В то же время он отказался называть фамилии, сославшись на то, что, насколько ему известно, Генеральной прокуратурой уже совершаются процессуальные действия. Но сразу же в другом контексте А.ШЕЛЕСТОВ назвал руководителя секретариата ЦИК Михаила КАВУНА и руководителя пресс-службы Зою ШАРИКОВУ, отметив, что они были обязаны обеспечить заседание комиссии, но не сделали этого.

По словам М.ОХЕНДОВСКОГО, сегодня можно констатировать, что заседание не состоялось, но он убежден, что оно рано или поздно состоится, если ЦИК хочет работать в нынешнем составе. Он отметил, что вопросы, которые нуждаются в решении на заседании комиссии, будут накапливаться, и если не будут решены, то по решению суда может быть признана бездеятельность комиссии. «А последствия. Я даже не хочу о них говорить», - заявил М.ОХЕНДОВСКИЙ.

А.ЧУПАХИН напомнил, что в соответствии с действующим законом о ЦИК, Президент может по мотивированной аргументации внести в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий комиссии. В то же время А.ЧУПАХИН напомнил, что Президент считает парламент нелегитимным. «Так что 7 лет нам гарантировано», - пошутил он.

Т.ЛУКАШ сообщила, что члены ЦИК обратятся с очередным требованием провести заседание завтра в 16.00.

Однако ни один из членов комиссии так и не ответил на вопрос, сколько они будут ожидать заседания комиссии.

Народный депутат 5-го созыва, член Партии регионов Василий КИСЕЛЁВ раскритиковал действия членов комиссии, которые не явились на сегодняшнее заседание, и особенно - руководства комиссии. В.КИСЕЛЁВ пообещал, что Партия регионов будет ставить в парламенте вопрос об ответственности тех членов ЦИК, которые саботируют заседание ЦИК, и таким образом нарушают присягу, данную ими в ВР.