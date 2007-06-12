Бунт у Тимошенко продолжается: кроме БЮТ-2, появился еще и БЮТ-3

Члены межфракционного объединения «Свободные демократы» не намереваются вступать в так называемый «БЮТ-2», создание которого инициируют отдельные политики, поскольку никогда не писали заявлений о выходе из фракции Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщает пресс-служба Партии свободных демократов, об этом с трибуны Верховной Рады заявил лидер свободных демократов в парламенте Алексей ДАНИЛОВ.

«В последнее время в СМИ появились сообщения о создании БЮТ-2. Члены межфракционного объединения «Свободные демократы» никогда не писали заявлений о выходе из фракций и поэтому вступать опять в БЮТ-2 считаем политической параноей. Могу сказать больше, двух БЮТ не выдержит ни парламент, ни наша страна», - заявил А.ДАНИЛОВ.

Он напомнил, что на очередном съезде Партии свободных демократов была подтверждена оппозиционность одноименного межфракционного объединения к власти. При этом А.ДАНИЛОВ уточнил, что под «властью» свободные демократы понимают, как парламентское большинство и сформированное им правительство, так и Президента Украины.

Давая оценку нынешней политической ситуации в государстве, А.ДАНИЛОВ отметил, что Украина стоит на пороге «очень мощных потрясений». «Сегодня стоит вопрос, через считанные месяцы, будет ли существовать Украина в тех пределах, в которых она существует сегодня, или нет. И это достаточно большая, сложная для нас задача», - сказал свободный демократ.

А.ДАНИЛОВ предложил всем политическим силам в Верховной Раде и за ее пределами объединить усилия для скорейшего урегулирования кризиса и прекратить «уничтожать все государственные институты власти». «Или мы объединяемся и вместе решаем эти общие вопросы, или продолжающийся беспорядок уничтожит все наше государство», - убежден А.ДАНИЛОВ.