Стретович: ”подтанцовки” мешают ЦИК работать

Народный депутат Украины V созыва (фракция “Наша Украина”) Владимир СТРЕТОВИЧ не исключает, что ситуация в ЦИК несет угрозу договоренностям, достигнутым между Президентом и Премьером.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба гражданского движения «Народная Самооборона».

«Я не исключаю, что такая ситуация несет угрозу пересмотра договоренностей. Неурядицы, происходящие с обнулением списков и сложением депутатами своих полномочий, – все это нужно переводить в режим договоренностей между теми, кто 27 мая вышел к народу и сказал, что кризис урегулирован», - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

По его мнению, «допущена ошибка, связанная с политизацией ЦИК, когда состав комиссии приблизительно пополам поделился между сторонниками и противниками досрочного проведения выборов». В этой ситуации, считает он, большое значение имеют договоренности, которые были предметом обсуждения во время формирования ЦИК.

В.СТРЕТОВИЧ уверен, что «поскольку кворум для заседания комиссии составляет десять человек, а ни у одной из сторон нет такого количества представителей, поэтому каждое решение нужно согласовывать в режиме рабочего совещания и выносить непосредственно на обсуждение всем составом ЦИК».

По его словам, «эта зависимость от политических структур и “подтанцовки” требованиям политиков не дадут хорошего результата для деятельности ЦИК».

В.СТРЕТОВИЧ также убежден, что ЦИК должна быть профессиональным органом, а политизация фактически делает невозможной победу политических сил, которые не представлены в этом органе. Он также допустил, что «члены комиссии, исходя из собственного интереса, будут делать все, будучи политически завязанными и, возможно, заинтересованными материально, чтобы никто, кроме в настоящее время действующих участников избирательного процесса, больше не стал членом парламента».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 1 июня назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. В частности, новыми членами ЦИК стали от коалиции: Тамара АСТАХОВА, Юрий ДОНЧЕНКО, Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Татьяна ЛУКАШ, Михаил ОХЕНДОВСКИЙ, Бронислав РАЙКОВСКИЙ, Александр ЧУПАХИН и Александр ШЕЛЕСТОВ. От оппозиции - Владимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, Андрей МАГЕРА, Валерий ШЕЛУДЬКО, Анатолий ПИСАРЕНКО, Юлия ШВЕЦ и Игорь ЖИДЕНКО.