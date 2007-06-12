Наша Украина не хочет поступаться первым номером в списке

Народный депутат Украины пятого созыва (фракция “Наша Украина”) Ксения ЛЯПИНА отмечает, что никаких официальных решений относительно формирования первой пятерки будущего избирательного блока демократических сил не принималось.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, в интервью журналистам К.ЛЯПИНА отметила: “Для “Нашей Украины” единство демократических сил высшая ценность, поэтому будет первым номером в списке ЛУЦЕНКО или кто-то другой – это, в действительности, не так важно”. По ее словам, важнее, что демократические силы, как и предлагал Президент, взяли на себя ответственность и создали блок демократических сил.

В то же время, другой представитель “Нашей Украины” отметил УНИАН, что кандидатурой на первый номер списка, которая обсуждается, является лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО. “В “Нашей Украине” считают, что именно он должен стать первым номером списка в будущем блоке – как руководитель партии, которая будет иметь в блоке наибольший процент”, - в частности отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня газета "Коммерсант-Украина" сообщила, что избирательный список будущего блока "Народная самооборона – Наша Украина" возглавит лидер Народной самообороны Юрий ЛУЦЕНКО, а вторым номером будет В.КИРИЛЕНКО. В то же время, по данным издания, квоты в блоке, в котором также будет принимать участие “Правыця”, будут распределены следующим образом: соратникам Ю.ЛУЦЕНКО будет выделено 25% мест в списке, национал-демократам – 21%, НСНУ получит 54% мест.