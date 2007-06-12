У Тимошенко опять нацелились на выборы без коалиции

Один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что в случае несогласия представителей коалиции принять участие в досрочных парламентских выборах 30 сентября выборы состоятся без их участия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил на пресс-конференции.

Он считает, что правительство сегодня не контролирует ситуацию не только в парламенте, но и в стране в целом. Как подтверждение этому А.ТУРЧИНОВ назвал рост цен на горючее, также рост цен на хлеб в некоторых регионах.

Отвечая на вопрос журналистов, А.ТУРЧИНОВ отметил, что СНБО должен обеспечить стабильную ситуацию и проведение досрочных парламентских выборов 30 сентября. Он добавил, что международная общественность также считает, что проведение таких досрочных выборов является залогом выхода из политического кризиса.

Учитывая это, по словам А.ТУРЧИНОВА, те политические силы, которые будут пытаться торпедировать этот процесс, будут «изгоями» не только в Украине, но и за рубежом.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что если представители коалиции будут пытаться дестабилизировать ситуацию, пытаться сорвать выборы, то они состоятся и без их участия.