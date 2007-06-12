Ющенко просит КС приструнить Януковича

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно конституционности постановления Кабинета Министров Украины от 25 мая 2007 года № 774 „Вопросы контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КСУ, представление поступило 11 июня, и согласно Регламенту Конституционного Суда, передано на изучение в Секретариат КСУ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 июня, Президент своим указом приостановил действие постановления Кабинета министров Украины от 25 мая 2007 года №774 «Вопросы контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел». Президент считает, что данным постановлением ограничены его конституционные полномочия относительно обеспечения национальной безопасности, руководства в сферах национальной безопасности, предусмотренные пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Указывая на Указ Президента от 25 мая 2007 года №474 «О приведении системы управления внутренними войсками в соответствие с Конституцией Украины», Президент отмечает, что издавая постановление № 774, Кабинет министров проигнорировал данный Указ, чем нарушил нормы Конституции Украины, а также положение Закона Украины «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины», согласно которым правовой основой деятельности внутренних войск являются, в том числе, указы Президента Украины.

Кроме того, отмечает Президент, Постановлением № 774 также поручено министру внутренних дел Украины ввести усиленный режим охраны административных зданий Верховной Рады Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Национального банка Украины, центральных органов исполнительной власти, других государственных органов в городе Киеве и Киевской городской государственной администрации, согласовав в случае необходимости проведение мероприятий охраны с соответствующими органами и должностными лицами, что свидетельствует о превышении полномочий, поскольку вопрос охраны ВР, других определенных Президентом Украины важных государственных объектов и прилегающих к ним территорий и акваторий Управлением государственной охраны Украины урегулирован Законом Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц». Этим поручением нарушена также норма части первой статьи 117 Конституции Украины, которая обязывает Кабинет Министров Украины издавать постановления и распоряжения в рамках своей компетенции, - говорится в обосновании Президента.

Также сообщалось, что в соответствии с пунктом 15 части первой статьи 106, статьи 150 Конституции Украины, статей 13, 40 Закону Украины «О Конституционном Суде Украины» В.ЮЩЕНКО обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности данного постановления КМУ.

Справка УНИАН. 25 мая правительство на своем внеочередном заседании приняло постановление о вопросе контроля и обеспечения деятельности органов и подразделений Министерства внутренних дел Украины. В частности, правительство поручило министру внутренних дел Василию ЦУШКО обеспечить поддержку общественного порядка в Киеве с привлечением соответствующих органов и подразделений министерства, оперативно согласовывать с вице-премьер-министром Александром КУЗЬМУКОМ планирование и результаты выполнения своих обязанностей и информировать КМУ ежедневно до 10.00 и до 22.00.

Кроме того, правительство поручило В.ЦУШКО обеспечить соблюдение должностными и служебными лицами внутренних войск требований Конституции, законов Украины, актов Кабмина, приказов министра внутренних дел, а также принимать немедленные меры реагирования в случае выявления нарушений во время выполнения служебных обязанностей. Также Кабмин дал В.ЦУШКО ряд других поручений.