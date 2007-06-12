Верховная Рада напоминает Ющенко загулявших дембелей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет спекуляциями попытки легитимизировать Верховную Раду после достижения договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам после посещения Международной выставки-ярмарки «Арго-2007».

Отвечая на вопрос, состоятся ли выборы 30 сентября, В.ЮЩЕНКО сказал: «Без сомнения. Вопрос о досрочных выборах на правовом и политическом уровнях решен. Все остальное – спекуляции мелких политиков и авантюристов от политики».

Президент также призвал всех потенциальных участников избирательной кампании к политической совести. «Я понимаю, что сейчас парламент для многих напоминает эпизод из анекдота про дембелей, которые загулялись так, что прогуляли свою станцию. Мне кажется, что всем нужно набраться политической совести, не издеваться над нацией и выполнять договоренности», - добавил он.

В.ЮЩЕНКО также призвал украинских политиков выполнять рекомендации Венецианской комиссии и Парламентской Ассамблеи Совета Европы.