В Нашей Украине считают, что Мороз режет без наркоза

Народный депутат 5-го созыва, представитель партии «Наша Украина» Ксения ЛЯПИНА считает, что на сегодняшний день со стороны представителей коалиции оказывается политическое давление на членов Центральной избирательной комиссии. Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам К.ЛЯПИНОЙ, это негативно влияет на деятельность Центризбиркома, поскольку они делятся «на желанных коалиции, и нежелательных коалиции». «Все это может привести к тому, что робота ЦИК не будет такой эффективной, как хотелось бы», - сказала К.ЛЯПИНА.

Комментируя сегодняшнее объявление заявлений народных депутатов о выходе из фракций НУ и БЮТ, она отметила, что это было «очередным издевательством». «Это называется проводить хирургическую операцию без наркоза», - подчеркнула К.ЛЯПИНА.

При этом, по ее словам, сегодняшнее объявление заявлений подтверждает, что А.МОРОЗ признал легитимность съездов, на которых народные депутаты были лишены своих полномочий.

Кроме того, заявила К.ЛЯПИНА, ни у кого не возникает сомнений, что вопрос о прекращении полномочий депутатов и обнуления списков политических блоков является правомерным. Таким образом, отметила она, все разговоры о намерении ЦИК зарегистрировать новых народных депутатов вместо выбывших является «манипуляцией».