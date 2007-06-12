Мороз подозревает, что Тимошенко была не в себе, когда писала заявление

Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз обещает зачитать заявления Юлии Тимошенко о сложении депутатских полномочий сразу же после того, как она лично подтвердит, что писала такое заявление. Об этом А.Мороз заявил в ходе сегодняшнего пленарного заседания ВР.

Как передает корреспондент ЛигаБизнесИнформ, А.Мороз сообщил, что у него есть набранное на компьютере сообщение от имени Ю.Тимошенко о том, что она написала заявление о выходе из фракции. Однако, по словам А.Мороза, Ю.Тимошенко не была на заседании парламента 1 июня, поэтому он не может однозначно сказать, что лидер БЮТ написала такое заявление осознанно.

Спикер подчеркнул, что как только от Ю.Тимошенко поступит подтверждение, он сразу же зачитает ее заявление на заседании парламента.

Напомним, сегодня утром А.Мороз зачитал 50 заявлений народных депутатов - представителей Блока Юлии Тимошенко - о сложении депутатских полномочий.