Наша Украина натравит на Мороза КРУ

Партия "Наша Украина" намерена обратиться в Контрольно-ревизионное управление относительно нецелевого использования бюджетных средств Верховной Радой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила бывший народный депутат пятого созыва, член партии "Наша Украина" Ксения ЛЯПИНА.

В частности, по ее словам, "Наша Украина" будет просить КРУ выяснить, на каком основании неполномочная Верховная Рада использует средства на трансляцию пленарных заседаний и другие мероприятия.

«Мы обратимся сейчас с просьбой проверить расходование бюджетных средств, в частности, на трансляцию Верховной Рады, обслуживания всех тех функций, которые ВР уже утратила», - сказала она.

К.ЛЯПИНА отметила, что бюджетные средства являются государственными, а не личными средствами МОРОЗА и МАРТЫНЮКА».