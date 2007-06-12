Наша Украина натравит на Мороза КРУ
13:07, 12 июня 2007Политика
1066 0
Ляпину беспокоят телетрансляции
|Ксения Ляпина
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила бывший народный депутат пятого созыва, член партии "Наша Украина" Ксения ЛЯПИНА.
В частности, по ее словам, "Наша Украина" будет просить КРУ выяснить, на каком основании неполномочная Верховная Рада использует средства на трансляцию пленарных заседаний и другие мероприятия.
«Мы обратимся сейчас с просьбой проверить расходование бюджетных средств, в частности, на трансляцию Верховной Рады, обслуживания всех тех функций, которые ВР уже утратила», - сказала она.
К.ЛЯПИНА отметила, что бюджетные средства являются государственными, а не личными средствами МОРОЗА и МАРТЫНЮКА».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter